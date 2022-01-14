سماء المسجد النبوي تتزين بهذه الظاهرة النادرة (صورة)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة نادرة في سماء المسجد النبوي. ونشر المصور محمد الهذلي عبر حسابه في “تويتر”، صورة رائعة لسحب الماماتوس وهي تُزين سماء المسجد النبوي بعد الأمطار. يأتي هذا في وقت تعرضت فيه المدينة ، لأمطار غزيرة أدت إلى جريان للسيول وسط جو شتوي وانخفاض درجات الحرارة. وأوضحت عدة فيديوهات متداولة على وسائل التواصل، جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة في وادي ثقيف الأبواء في رابغ بالمدينة المنورة. وأشار أطلس السحب الدولي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن هناك ما يزيد على 100 نوع من السحب، والتي من أعجبها “الماماتوس”، ذات المنظر الغريب.

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