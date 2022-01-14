شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” يحذر الجميع من هذه الأمور عند هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني، تحذيرًا للجميع مطالبة بضرورة توخي الحذر عند هطول الأمطار.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب على الجميع الالتزام بعدة إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على السلامة في ظل استمرار الحالة المطرية في عموم المملكة.

وقالت: لسلامتك.. احذر عند هطول الأمطار هذه الأمور الهامة:

1 – اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

2 – عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

3 – عدم الاقتراب من تجمعات المياه التي عادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار.

4 – قد تغطي المياه طريقًا مكسرًا، أو جسرًا منحرفًا لذا يلزم الحذر والانتباه.

5 – عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، لأنه من الممكن مداهمة السيول مع ازدياد تفقها ومنسوبها بسرعة عالية.

6 – عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون، لذا وجبت مراقبتهم.