شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني”: انتشال جثة غريق وإنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه بـ”الريث” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، انتشال جثة غريق كان بصحبة آخرين في رحلة تنزه بالريث.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر، أن مدني الريث انتشل جثة غريق، مؤكدة أنه تم إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب أثناء تنزههم.

وأضافت أن مدني وادي الفرع أنقذ عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد-.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني، أنه تماشياً مع رؤية 2030، سيُمثل معرض الدفاع العالمي منصة رائدة تركّز على التكنولوجيا المتطوّرة لبناء الشراكات واكتشاف حلول دفاعيّة متجددة وفريدة.

ودعت إلى اكتشاف الفرص المتاحة في القطاع من خلال زيارة معرض الدفاع العالمي الذي يقام في الفترة من 6 وحتى 9 مارس في الرياض.