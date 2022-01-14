شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ألوية العمالقة تستهدف مواقع الحوثيين في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت ألوية العمالقة باليمن من استهدفت مواقع الحوثي شمال مدينة حريب مع استمرار الاشتباكات جنوب مأرب. وذكرت قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة أن الألوية تقدمت تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من العناصر الحوثية الذين فروا من شبوة.



من جهتها، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من إخراج جماعة الحوثي من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.



وحققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالعناصر الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من دحر العناصر الحوثية من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.



وأكد سقوط العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.



وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثي.