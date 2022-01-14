شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 13 ألفا و432 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 13 ألفا و432 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 23 مليونا و10 آلاف و966 جرعة.



وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية " وام " - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.