شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع مسئولة أممية سبل دعم اللبنانيين للخروج من أزماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، سبل دعم الشعب اللبناني للخروج من أزماته الراهنة. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة بالسراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية).



واستعرض الجانبان ، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في لبنان، والتباحث في الأنشطة التي تقوم بها الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في البلاد.