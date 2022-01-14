اخبار الخليج

الداخلية العراقية: اعتقال 61 إرهابيا وتدمير 4 أوكار خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال 61 إرهابيا وتدمير 4 أوكار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة القبض على 61 إرهابيا وتدمير 4 أوكار حصيلة الممارسات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حصيلة الممارسات الأمنية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 13 يناير الجاري؛ أسفرت عن تنفيذ أوامر قبض بحق 61 إرهابيا وفق أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي.


وأشارت إلى أنه تم تدمير 4 مضافات (أوكار) إرهابية، وضبط 31 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور على 7 مخازن للعتاد والأسلحة تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي. 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا