شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات والبرازيل يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع كارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية البرازيل، العلاقات الثنائية بين بلاده والبرازيل وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.