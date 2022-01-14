شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وليبيا تتفقان على التعاون فى مجالات الأمن ومكافحة الهجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الأمن والاستقرار الاقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن فرماجو أعرب خلال الاتصال عن تقديره للمنفي على دوره في إعادة الصوماليين العالقين في ليبيا.

يذكر أن الحكومة الصومالية أعادت أمس الأربعاء 97 مهاجرا كانوا محتجزين في ليبيا.