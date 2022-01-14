شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض في كمين أمني محكم على أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت أنه "بعد ورود معلومات عن وجود أحد تجار المواد المخدرة، الذي يقوم بنقلها من إحدى المحافظات إلى البصرة، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مخدرات القرنة ونصب كمين محكم في المكان المحدد والقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة تقدر بـ4 كيلوغرامات من المواد المخدرة موزعة على 4 أكياس".

وأضافت: "تبين أن المتهم من أرباب السوابق ومحكوم سابقا وفق المادة 28 مخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".