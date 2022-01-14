شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة بقيق قبضت على (3) مواطنين سرقوا مركبة من محل خدمة سيارات. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم حوادث سرقة مركبات وتفكيك أجزائها وبيعها، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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