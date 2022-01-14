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الصحة التونسية : إصابة 6562 شخصا بفيروس (كورونا ) خلال ال 24ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 6 آلاف و562 شخصا ، ووفاة 8 حالات بفيروس (كورونا ) خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم  الخميس أنه تم إجراء 23 ألفا و813 تحليلا مخبريا أمس ، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 27.56% ، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و744 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 851 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين701 ألف و993 شخصا ، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 464 مصابا، بينهم 41 حالة جديدة أمس ، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 118 حالة ، في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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