شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الصندوق الأسود في الطائرات وما وظيفته؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت هيئة الطيران المدني إنه يوجد في كل طائرة صندوقان يطلق عليهما اسم الصندوق الأسود، كما أوضحت الهيئة أنواع ووظيفة كل من هذين الصندوقين.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصندوق الأسود يعد ذاكرة الطائرة وحافظ أسرار ظروف الرحلة أثناء الطيران.

وأضافت أنه يوجد في كل طائرة صندوقان يقعان غالبا في الجزء الخلفي من الطائرة.

وبينت أن المحققين يعودون إلى الصندوق الأسود في الحوادث أو الكوارث التي تحل بالطائرات من أجل معرفة المسببات والعوامل التي أدت لها.

وعن أنواع ووظائف الصناديق السوداء التي توجد في الطائرات فهي كالتالي:

– الصندوق الأسود الأول ووظيفته:

1- حفظ البيانات الرقمية والقيم الفيزيائية

2- يسجل آخر 25 ساعة تشغيل بالطائرة

– الصندوق الأسود الثاني ووظيفته:

1- تسجيل الأصوات داخل المقصورة القيادة

2- يسجل آخر 3 ساعات تشغيل