شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوتين.. «الأحوال المدنية»⁩ تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إتاحة خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً عبر منصة أبشر⁩ أفراد.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

– تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، أنه يمكن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن أيضا الحصول على الوثائق في المنزل، من خلال خطوات بسيطة عبر منصة أبشر.

وبينت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، أن تلك الخطوات تشمل:

1- تسجيل الدخول في حسابك في أبشر

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- خدمة تسجيل المواليد