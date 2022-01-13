شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الانتهاء من تطعيم الفئة الأعلى خطورة بين الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، انتهاء المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5-11) عاماً والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم.

وأضافت “الصحة” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية”.

كانت وزارة أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2978) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد.