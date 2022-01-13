شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى يستهدف السفارة الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخى، مساء اليوم الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدى منظومة الدفاع للهجوم، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك الروسية" ، "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين"، وأضافت وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".

في وقت سابق من هذا الشهر، سقط صاروخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العاصمة العراقية، بالقرب من مطار بغداد الدولي. لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

ويتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لسلسلة من الهجمات الصاروخية المتكررة.