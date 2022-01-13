شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات (28 عاما)، وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.

وأضافت أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وتفاجأوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما.

وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 يناير 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب