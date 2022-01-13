شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من الحظر .. وكالة المسجد النبوي تزف بشرى سارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : بعد غياب دام عامان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وكالة المسجد النبوي الشريف اليوم عودة سفر إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

وسيعود سفر إفطار الصائمين، وفق خطة أعدتها الوكالة تتضمن 7 شروط تمثلت في:

1- تمكين القائمين على السفر المصرح لهم من أماكنهم المخصصة في السابق.

2- تحديد الأعداد بحسب الجائحة.

3- تعاقد مقدم الخدمة مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات.

4- ٥ أشخاص على السجادة الواحدة في حال التباعد.

5- ١٢ شخصا على السجادة الواحدة في حال عدم التباعد.

6- الجلوس على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط.

7- تجديد البيانات من مقدم الخدمة بداية من شهر رجب.

وكانت سفر الصائمين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك قد توقفت العامين الماضيين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفي رمضان العام الماضي تم السماح بتوزيع وجبات على الصائمين.

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