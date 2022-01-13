شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” تكشف عن عقوبة وضع الملابس على الأرض مباشرة في محلات الغسيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، عن قيمة غرامة مخالفة وضع الملابس على الأرض مباشرة في محلات غسيل الملابس.
وأوضحت الوزارة أن الغرامة تصل إلى 1000 ريال، مشيرة إلى أن التطبيق يبدأ اعتبارًا من بعد غد السبت.
وأضافت أن الغرامة ستتم مضاعفتها حال التكرار، مع التنبيه قبل إيقاع العقوبة، والسماح بتصحيح المخالفة.
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