شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر تخفيض مدة عزل مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة الأردنية، تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا) اعتباراً من اليوم، لتُصبح سبعة أيام للمصابين الذين لا يعانون من أعراض.



وأفادت وزارة الصحة الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس- بإن مدة العزل للمصابين الذين يعانون من أعراض هي 10 أيام، موضحة أن الأعراض المرضية هي ارتفاع درجة الحرارة، وعلى أن يكون آخر 24 ساعة دون أعراض (حرارة)، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.