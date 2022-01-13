شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية بـ -مشيئة الله- على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى السبت.

وأوضح عبر حاسبه في “تويتر”، أن حالة مطرية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية من المتوقع أن تتعرض لها أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وتبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

وأكد أن الفرصة لا زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية والجوف.

وأضف أن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق شمال ووسط واجزاء من شرق المملكة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، وتساقط الثلوح على أجزاء من مناطق الشمال، ابتداءًا من مساء السبت وتستمر حتى الأحد.