شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات شعبية وقطع طرق بمناطق متفرقة بلبنان فى "يوم الغضب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العديد من الطرق والميادين الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت والمدن الكبرى بالمحافظات، اليوم الخميس، احتجاجات شعبية ضمن فعاليات ما سمي بـ"يوم الغضب"؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، فضلا عن عدم تنفيذ القرارات الخاصة بصرف الإعانة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بعد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية وانعكاساته على الارتفاع الكبير في الأسعار وخدمات النقل.



ففي العاصمة بيروت، قام محتجون بقطع الطريق عند ساحة الشهداء بوسط بيروت والطريق المؤدي من برج المر إلى الحمرا بحاويات القمامة، كما تم قطع الطرق بميادين الدورة والكرنتينا والمكلس وعند تقاطع جامع الأمين وفردان وبشارة الخوري والكولا باتجاه المدينة الرياضية.



وشملت الاحتجاجات العديد من المناطق بمحافظات جبل لبنان والشمال والجنوب والنبطية والبقاع، حيث يقوم المحتجون بإغلاق الطرق بصناديق القمامة أو بإشعال النيران في إطارات من الكاوتش أو عبر سلاسل بشرية.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات يوم الغضب حتى الخامسة من مساء اليوم.



وكان وزير التربية والتعليم قرر أمس تعطيل المدارس بجميع أنواعها والجامعات، كما قررت جمعية المصارف إغلاق البنوك اليوم.



من جهته، وجه وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، قوى الأمن باتخاذ تدابير لمنع حدوث أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.