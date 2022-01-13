شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتعرض لأمطار رعدية مع تساقط الثلوج على مدار 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض تونس، الليلة وغدا الخميس، بالمناطق التي يفوق ارتفاعها 700 متر بولايات سليانة والقصرين والكاف وجندوبة وباجة وزغوان، لأمطار رعدية تصل إلى حد تساقط الثلوج بسبب وصول كتل هوائية قطبية باردة.

وذكر المعهد الوطني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ينتظر أيضا نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية، ثم تشمل غدا الخميس والجمعة في أغلب الجهات مع تساقط كثيف للبرد بإمكان محدودة.