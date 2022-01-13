شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وغائم بالامارات والعظمى بالكويت 24 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً، وفى البحرين رطبًا مع ضباب متقطع والعظمى فى الكويت 24 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يتوقع هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالى من المنطقة الشرقية. فى حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتى الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالى بسرعة 10-30 كم ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبى بسرعة 12-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية على الجزء الشمالى بسرعة 12-35 كم ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 10-25كم ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:13 والمد الثانى عند الساعة 16:00 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثانى عند الساعة 03:25 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:31 والمد الثانى عند الساعة 06:25 والجزر الاول عند الساعة 13:14 والجزر الثانى عند الساعة 01:42.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 24 16 85 45 دبى 25 17 80 35 الشارقة 25 14 85 40 عجمان 25 15 85 45 أم القيوين 25 14 90 40 رأس الخيمة 25 12 95 45 الفجيرة 24 17 80 45 العين 24 13 85 30 ليوا 25 12 95 50 الرويس 22 12 90 55 السلع 23 12 90 50 دلما 24 19 90 60 طنب الكبرى 25 19 85 50 طنب الصغرى 25 19 85 50 أبو موسى 25 18 80 45

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، فى مملكة البحرين سيكون ، رطبًا مع ضباب متقطع فى بعض المناطق ثم يتحول إلى معتدل خلال النهار وغائم جزئيًا فى الليل.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى جنوبية شرقية خلال الليل وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا، و تحذر الأرصاد من تدنى الرؤية الأفقية.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 98% والصغرى 40%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 24 °ﻡ

نهارًا

دافئ و غائم جزئيا و إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الضباب و تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 35 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة فى وقت لاحق .

ليلًا

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .