شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى: الجيش يركز على محاربة إرهابيين يهددون أمن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع فى الحكومة الصومالية الفيدرالية عبد القادر محمد نور، أن القوات المسلحة تركز على محاربة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لأمن البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بضمان عدم استخدام القوات المسلحة فى السياسة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال لقائه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد جميس سوان، حيث ناقشا كيفية تسريع الخطة الانتقالية وتولى القوات المسلحة الأمن العام للبلاد.

واتفق الجانبان على المساعدات العسكرية لإعادة هيكلة القوات المسلحة الوطنية وتطوير قدرتها.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر صحية في الصومال، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الانفجار الذي وقع في خارج المطار الدولي في العاصمة "مقديشيو" إلى 8 قتلى على الأقل و9 مصابين.