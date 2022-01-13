شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف ألغام بحرية نشرتها الحوثيين قبالة سواحل محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت قوات التشكيل البحرى التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة اليمنية، على ألغام بحرية نشرتها مسلحى الحوثى فى المياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة حجة.

وقالت القوات البحرية - حسبما نقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" - إنها تلقّت معلومات تفيد بأن الحوثى نشرت 15 لغما بحريا فى المياه الإقليمية اليمنية، مشيرة إلى أن وحدات التشكيل البحرى تحركت على ضوء تلك المعلومات وعثرت على 8 ألغام وأتلفت خمسة منها.

وأضافت أن فرق التشكيل البحرى تواصل المسح الميدانى بحثًا عن بقيّة الألغام التى نشرتها الحوثيين لتهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.

يذكر أن قوات التشكيل البحرى فى المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية قد أتلفت، خلال العام الماضي، أكثر من 52 لغمًا بحريًا منها 27 لغمًا أتلفتها خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، إضافة إلى اعتراض خمسة زوارق مفخخة.