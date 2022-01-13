شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تعاني من صداع مستمر وعند إجراء الفحوصات اكتشفوا الصدمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى استشاري جراحة مخ وأعصاب بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم الدكتور عبد الله الخميس، قصة فتاة كانت تعاني من صداع بشكل متواصل، ولم يتم اكتشاف سبب الصداع لفترة طويلة حتى أصيبت بشلل نصفي.

وأوضح الاستشاري، خلال حديثه لبرنامج “الراصد”، أن الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عامًا، ذهبت لمركز خاص، ولكن لم يتم تشخيص حالتها بالشكل الصحيح، ما أدى إلى تفاقم المرض.

وأضاف”الخميس”، أنه أثناء عودتها إلى المنزل أصيبت بشلل نصفي واستفراغ دائم، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين وجود نزيف كبير في الدماغ.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بإجراء عملية عاجلة لها، وتم تحويلها من الطوارئ إلى غرفة العمليات ونجحوا في إيقاف النزيف وإنقاذ حياة المريضة.