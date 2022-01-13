شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط عبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على عبوات ناسفة في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالعراق - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز الخلية على عبوات ناسفة تابعة لعنصار تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة كر إسحاق وقرية كفرك بقضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى، مشيرة إلى أنه تم العثور على 150 عبوة ناسفة، وأن الجهد الهندسي قام بمعالجتهم.

يذكرأن، أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة.