شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية تدعو لقرارات فورية تتعلق بالسياسات بلبنان لتخفيف تأثير الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إنه لا بد من قرارات فورية تتعلق بالسياسات فى لبنان، ودعت فرونتسكا - في تصريح لها اليوم الأربعاء - إلى تفعيل المؤسسات للتخفيف من تأثير الأزمة وتوجيه البلاد نحو مسار الاستقرار الاقتصادي والتعافى.

وأكدت أن هناك أمثالاً أليمة حول كيفية إلقاء الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان بثقلها على حياة الناس.

يذكرأن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد /الخميس/، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".