شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يتظاهرون بمحيط مصرف لبنان والأمن يُحبط محاولة لتسلق أسواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عدد من المحتجين بالتظاهر بمحيط مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق فى السوق غير الرسمية مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة لتسلق السور الأمامي للمصرف.

وقام المحتجون بقطع طريق الحمرا الرئيسي، رافعين لافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة، كما رددوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد.

وحاول عدد من المحتجين تسلق السور الأمامى للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية ومنعت ذلك مما أدى إلى توتر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية.

يأتي ذلك قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها الاتحاد العمالي العام وسائقو النقل البري وعدد من النقابات للتظاهر والاعتصام من الخامسة صباح الغد وحتى الخامسة مساء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

يذكرأن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد /الخميس/، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".