شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف بلبنان توصى بإغلاق البنوك غدا تزامنا مع مظاهرات "يوم الغضب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت جمعية مصارف لبنان بإغلاق البنوك، غدا الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب" بمختلف الأنحاء في لبنان.

وأكدت جميعة المصارف أن القرار يأتي حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدا.

وكان وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي قد أعلن إغلاق المدارس والجامعات غدا، فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر غدا فيما يسمى بيوم الغضب، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس.

وكان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصا عمال النقل البري قد دعت لتظاهرات غدا فيما سمي بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

يذكرأن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد /الخميس/، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".