شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأولى لاستهداف انتحارى قافلة مسئولين أمميين فى الصومال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "راديو دالسان" الصومالى أول فيديو للحظة تفجير انتحارى نفسه بالقرب من قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشيو.

وبحسب الرايو الصومالى قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.

وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".









وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".