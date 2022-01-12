مجلس الأمة الكويتى: إجراء مسحات فيروس كورونا شرط لحضور الأعضاء الجلسات المقبلة

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن إجراء أعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس مسحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) شرط لحضور جلسات مجلس الأمة المقبلة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.

وقال الغانم ، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه تلقى من وزارة الصحة طلبا شفهيا بتعليق جلسات المجلس والعديد من التحذيرات بتأخير الجلسات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات ب(كورونا).

وأوضح أنه تعهد لوزارة الصحة بتطبيق كل الاشتراطات والاحترازات الصحية بإجراء مسحات لنواب مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس من أجل عقد الجلسات، مشيرا إلى أنه أبلغهم بأن تعليق جلسات المجلس وخصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة أمر غير ملائم يضر بمصالح الوطن والمواطنين و"سنحاول قدر الإمكان أن نعقد الجلسات عبر تطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية " .

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قام برفع جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة وذلك استنادا إلى المادة (116) من الدستور والتي تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".