العراق يوصى بإلزام القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقى لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أوصت "اللجنة العليا للصحة والسلامة" فى العراق اليوم /الأربعاء/، بإلزام القادمين إلى البلاد من العراقيين والأجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمى، بثته وكالة الأنباء العراقية /واع/، أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم برئاسة الكاظمي، جرت خلاله مناقشة "تطورات جائحة كورونا في العراق في ظل الزيادة الحادة بالإصابات بالمتحور الجديد عالميا، والجهود الصحية لاحتواء الموجة الجديدة التي يشهدها العراق حاليا".



وأصدرت اللجنة بعد مناقشة التطورات، مجموعة من التوصيات من بينها "إلزام الوافدين إلى العراق كافة من العراقيين والأجانب بإبراز كروت لقاحات كوفيد-19 المحتوية على رمز التحقق IQ، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص (PCR) سالب يثبت خلوه من مرض كوفيد-19، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله إلى العراق".



وتضمنت التوصيات "التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كروت اللقاح وبطاقات تطعيم لقاح كوفيد-19 الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها".



وأكدت وزارة الصحة العراقية اليوم أن البلاد دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تشهد دخول متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.

ونقلت الوكالة عن مدير عام الصحة رياض عبد الأمير إن "العراق يراقب الوضع الوبائي الذي بدأ يتصاعد ما يعني أننا الآن دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة كورونا".