شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 5362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا فى المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل "5362" حالة إصابة مؤكدة، وتعافى "2499" حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة "218" حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالى عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي552057 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8899) حالة .

ونصحت الصحة السعودية الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.