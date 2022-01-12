شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يفتتح مركزا طبيا تبرعت به الإمارات لعلاج مرضى كورونا ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صباح اليوم مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية.

وقام ميقاتي بجولة بالمركز الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه وزير الصحة فراس أبيض، والوزير السابق الدكتور غطاس خوري والطاقم الطبي في المستشفى.

وخلال الافتتاح، وجه ميقاتي الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، مؤكدا أن بلاده لا يمكن ان تنسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل.

كما وجه الشكر لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، مؤكدا أن هذا المستشفى كان بمسعى حميد وطيبه، مشيرا إلى أن الحريري سيعود قريبا إلى بيروت.

ودعا ميقاتي المواطنين للتقيد بالارشادات الصحية التي تعطيها الحكومة، موضحا أن الحكومة في كل اجتماعاتها قررت أن تكون واقعية وأن نقف الى جانب المواطن، وعلى المواطن ان يحسن المحافظة على سلامته وعلى سلامة من هم بجواره.

وأشاد ميقاتي بالجهد الكبير الذي يقوم به وزير الصحة فراس أبيض باحتراف ومهنية كاملة من حيث عمله كطبيب وأدائه كوزير.