رئيس الوزراء اللبنانى يؤكد السعى لعودة اجتماعات الحكومة سريعا لمواصلة الإنقاذ

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تأكيد السعي إلى عودة اجتماعات مجلس الوزراء سريعًا حتى تنتظم أمور البلد والمواطنين، وتتواصل مسيرة الإنقاذ قبل فوات الأوان، مشددا على أن لبنان يستحق كل تضحية كما أن اللبنانيين يتطلعون إلى عودة الحياة، وإنقاذ البلاد من مخاطر الإفلاس والتدهور.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال حفل إطلاق "التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان" والذي عقد بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي إن الحكومة على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي تعمل لتحقيقها، مشددا على الاستمرار في المهمة التي قبل المسؤولية على أساسها داعيا الجميع إلى التعاون لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين.

وعبر ميقاتي عن الفخر بصداقات لبنان الدولية موجها الشكر لكل اهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض واستعادة دوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، معتبرا أن الجهد الأول مطلوب من اللبنانيين أنفسهم، موضحا أن واجب اللبنانيين وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء، موضحا أن الأساس ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي الوطن واقفا على قدميه بالحد الأدنى.