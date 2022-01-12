شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تكشف أساليب شبكات الجريمة لاستهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : كشف الرائد محمد بن خالد النجيدي المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، عن أساليب شبكات الجريمة التي تستخدمها لاستهداف المملكة بالمواد المخدرة. وأوضح متحدث مكافحة المخدرات، في تصريحات لقناة «العربية»، أن عناصر مكافحة المخدرات والقطاعات الأمنية كافة تصدوا لهذه العمليات على أكمل وجه، وتم إحباطها بمختلف منافذ المملكة.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت خلال العام الماضي 2021 المئات من العمليات الضبطية.

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