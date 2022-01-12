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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلة علقت يدها في فرامة بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
حرّر مدني الرياض يد طفلة علقت في فرامة، حيث تم تحريرها بوساطة فرق الإنقاذ، بداخل المستشفى وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.
وانتشرت عدة صور تكشف عملية تحرير يد الطفلة، وهي بصحة جيدة.
ولكن لم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى مع الأسف، حيث ذكر فقط على حسابه في تويتر: ” تمكن مدني الرياض من تحرير يد طفلة علقت في فرامة، تم تحريرها بوساطة فرق الإنقاذ، بداخل المستشفى وهي بصحة جيدة – ولله الحمد.”
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