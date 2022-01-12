شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ مساء الخميس.. «الحقيل» يتوقع حالة مطرية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل هطول أمطار بأمر الله من مساء الخميس 10/6/1443 وحتى يوم الأحد على عدد من المناطق.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة تبدأ بمشيئة الله، جهة المدينة وينبع ورابغ ثم تمتد للقصيم والزلفي والدهنا والصمان ثم تمتد شرقا وجنوبا ل جدة مكة عفيف الدوادمي القويعية شرق الطائف وسدير الوشم ثادق حريملاء الرياض الشرقية والكويت، ثم لمحافظات جنوب الرياض .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة وجازان.

كما توقعت الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية.