شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “المرور” بشأن موعد طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكترونية، وذلك يوم غد الخميس.

وأكدت عبر حسابها بتويتر، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.

وأشارت إلى أن أن المزاد مستمر حتى يوم الأحد المقبل، منوهة إلى خطوات المشاركة في المزاد والتي تبدأ بالدخول لمنصة “أبشر” ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكترونية”.