شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: إضافة 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنه جاري العمل على انشاء 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية سيتم توفيرها في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة النقاش التي كانت بعنوان، “جذب الاستثمارات التعدينية” في مؤتمرالتعدين الدولي، للحديث حول مستقبل المملكة في قطاع التعدين وتعزيز دورها كوجهة استثمارية رائدة، أن العمل جاري على تأسيس مراكز تحكيم تجارية لدعم بيئة الاستثمار.

وأكد أنه سيتم تحول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى منطقة اقتصادية خاصة خلال الأيام القادمة من أجل تعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية 2030 الإستراتيجية.