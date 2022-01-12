شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “الاتصالات” بشأن التعامل مع المكالمات والرسائل الاحتيالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن وجود رسائل احتيالية تزعم الفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات المستخدمين. ودعت الهيئة بسرعة الإبلاغ عن أية رسائل احتيال من هذا النوع، الذي يضلل ويضر بالآخرين. وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، كيفية التعامل مع مثل هذه الرسائل، مشيرة إلى أنه في حال وصول رسالة احتيالية تزعم أنها من احد البنوك المحلية، أو تطلب إنهاء إجراءات الفوز بجائزة مالية، أو تطلب أي معلومات شخصية أو بنكية من المستخدمين، عليك الإبلاغ الفوري بالهيئة على هذا الرقم “330330”، محذرة من عدم التعامل مع مثل هذه الرسائل.

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