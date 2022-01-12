حماية تدوم 8 ساعات.. تطوير بخاخ مضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

يطوّر علماء في جامعة هلسنكي بفنلندا، علاجا على شكل بخاخ أنف، للحماية من فيروس كوفيد-19.



وأظهر العلاج في الاختبارات الأولية التي أجريت عليه، قدرة على منع الإصابة بفيروس كورونا لمدة تصل إلى 8 ساعات، علما أن البخاخ لم يجرّب على البشر بعد.

وسيخصص البخاخ الذي يحتوي رذاذا لمن يعاني من ضعف في المناعة، إذ يعمل على منع الفيروس التاجي من التكاثر في الأنف.

وأثبت العلاج أداء جيدا ضد جميع المتغيرات، بخلاف علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة الشائعة الأقل فعالية ضد "أوميكرون"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول مطوّرو العلاج إنه لن يحل مكان اللقاحات المضادة لكورونا، لكنه يمكن يوفر حماية إضافية لأولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز جهاز المناعة، وقد يكون أساسا لعلاجات أخرى في المستقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كالي ساكسيلا، عالم الفيروسات بجامعة هلسنكي، قوله: "سيوفر البخاخ حماية إضافية للأفراد الذين تم تلقيحهم في المواقف عالية الخطورة، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتلقون العلاج المثبط للمناعة".

وأضاف ساكسيلا: "يعتمد الدواء الجديد على أبحاث أظهرت أن الأنسجة داخل الأنف تمثل مكانا رئيسيا لتكاثر فيروس كورونا".

وبعد أن يتكاثر الفيروس في الأنف، ينتقل عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين، حيث يتسبب في أعراض أقوى وأخطر.