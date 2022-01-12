باحثون: النظام الغذائي الصارم يخفف فرط الحركة لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال باحثون أوروبيون إن التغذية قد تلعب دوراً في إدارة الأعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الأطفال. وفي هذه الدراسة، كانت أكثر النظم الغذائية صرامة هي الأرز، والديك الرومي، والخضروات مثل الملفوف، والبنجر، والقرنبيط، والبراعم، والخس، والكمثرى، وزيت الزيتون، والسمن، والملح، والمشروبات، مع إضافة الكالسيوم، والماء. شملت الدراسة 79 فتى بين 8 و 10 أعوام، مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، خضعوا لنظام غذائي قليل الأطعمة عدة أسابيع. وأجرى الباحثون أيضًا فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ قبل النظام الغذائي وبعده. وفي الأسبوعين الأولين أضيفت أطعمة أخرى، مثل لحم الضأن، والزبدة، ويعض القمح، والذرة، والبطاطس، وبعض الفواكه، والعسل. ولاحظ الفريق أن في 63% من الحالات انخفاضاً بـ 40% في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بفضل نظام غذائي قليل الأطعمة. وقال مؤلفا الدراسة سارتجي هونتيليز وتيم ستوبيرناك، من جامعة فاغينينغين الهولندية: "تؤكد هذه النتائج أهمية النظام الغذائي قليل الأطعمة للتدخل الموحد في المزيد من الأبحاث حول تأثير الطعام على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه" وبالإضافة إلى تخفيف الأعراض، أفاد الباحثون بأن تحليل الدماغ أظهر ارتباطًا بين تحسن الأعراض، وزيادة التنشيط في منطقة الدماغ المرتبطة بالمعالجة البصرية المكانية، وفق موقع "يو بي آي"