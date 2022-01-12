شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” توضح غرامة عدم استخراج شـهادة صحية لأي عامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن قيمة مخالفة عدم استخراج شـهادة صحية لأي عامل يستوجب الحصول عليها.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن الغرامة المترتبة على عدم استخراج شـهادة صحية لأي عامل يستوجب الحصول عليها، تصل إلى 2000 ريال.

وأكدت أن العمل بهذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ 12/6/1443هـ، مشيرة إلى أن القرارات المصاحبة تتمثل في مضاعفة الغرامة حال التكرار.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن عقوية مخالفة وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي، تصل إلى 20 ألف ريال.