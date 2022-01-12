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5.5 ملايين وفاة و313 مليون إصابة وتوزيع 9.5 مليارات لقاح كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 313.5 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 9.5 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 313.464 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.504 ملايين.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت عبر العالم تجاوز 9.504 مليارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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