شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الإمارات للطاقة النووية" تؤكد "براكة" قادرة على إنتاج مليون طن هيدروجين سنويا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن محطة براكة للطاقة النووية لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويا.



وقال الحمادي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتوقع إنتاج 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول عام 2025.

وأضاف أن هذا الوقود منخفض الكربون ضروري للانتقال إلى عالم يحقق الصفر الصافي في الانبعاثات.