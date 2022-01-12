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"الإمارات للطاقة النووية" تؤكد "براكة" قادرة على إنتاج مليون طن هيدروجين سنويا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن محطة براكة للطاقة النووية لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويا.

وقال الحمادي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتوقع إنتاج 85% من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول عام 2025.

وأضاف أن هذا الوقود منخفض الكربون ضروري للانتقال إلى عالم يحقق الصفر الصافي في الانبعاثات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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