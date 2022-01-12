كيفية تناول الفيتامينات بصورة صحيحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يتناولون الفيتامينات الأحادية دون استشارة الطبيب، ما يشكل خطورة على صحتهم.



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن مستحضرات الفيتامينات المتعددة مصممة وفق الأخذ بالاعتبار خصائص جميع مكوناتها ويمكن لكل شخص تناولها.

وتقول، "إذا أراد الشخص تحسين حالته الصحية في الشتاء مثلا يمكنه تناول كبسولات الفيتامينات المتعددة، التي صممت مكوناتها بنسب خاصة، وليس لهذه الفيتامينات جرعات علاجية، لذلك يمكن تناولها من دون توصية الطبيب، لأنها لا تشكل خطورة على الصحة".

وتضيف محذرة، ولكن تناول مستحضرات لفيتامين واحد يشكل خطورة على الصحة. لأن لها موانع محددة وتناولها بجرعات خاطئة تكون له عواقب وخيمة. لذلك يجب تناولها فقط استنادا إلى وصفة الطبيب.

وتقول، "يطلب الطبيب إجراء تحليل للدم من أجل التأكد من حاجة الشخص إلى هذا الفيتامين أو غيره. لأن تناول الفيتامينات الأحادية بجرعات خاطئة له عواقب وخيمة، مثل الحساسية أو الغثيان أو حتى اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي".

وتضيف، أن بعض الفيتامينات لا يمكن تناولها مع بعضها بعضا، ومن الصعب على الشخص غير المختص أن يفهم جدول توافق الفيتامينات مع بعضها. لذلك لا أنصح أبدا بتناول نوعين مختلفين من الفيتامينات الأحادية معا في نفس الوقت.

وتقول موضحة، "من دون العودة إلى جدول توافق الفيتامينات، يجب تناول الفيتامينات الأحادية على وجبات، فالأولى صباحا والثانية ظهرا والثالثة مساء، لمنع تعارض تناولها معا".

وتضيف، يمكن تناول الفيتامينات في أي وقت من اليوم، ولكن يجب تناولها بالماء، ولا ينصح بتناولها مع أي مشروب آخر.

وتقول، "لا عصائر ولا شاي ولا قهوة ولا سيما الكحول. وإذا لم يكن الماء في متناول اليد، فيمكن تناول الفيتامينات من دون ماء.وأما بالنسبة لوقت تناول الفيتامينات فيمكن مثلا تناول فيتامين D و C في أي وقت من اليوم قبل الأكل أو بعده، ولكن لا ينصح بتناول القهوة إلا بعد مضي 30-60 دقيقة على تناول الفيتامينات".