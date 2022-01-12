شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن اعتقال 48 متهما خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 48 متهماً فى 6 محافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "قوة من اللواء الثانى الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء ومفرزة من مكافحة اجرام المدائن تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 406 قتل عمد في منطقة الكمالية شرقي بغداد".

وأضافت، ان "قوة من الفوج الثالث اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث ومفرزة من مكافحة اجرام بغداد الجديدة، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة 446 سرقة في منطقة الأمين شرق بغداد".

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على تسعة متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، القت القبض على تسعة متهمين وضبطت بحوزتهم حبوب مخدرة من نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع".

كما القت القوات الامنية، القبض على 25 متهما بينهم 2 وفق المادة 4 ارهاب في صلاح الدين.

والقت القوات الأمنية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين وفقا مواد قانونية مختلفة في محافظة الديوانية.

وقالت شرطة المحافظة في بان ورد للسومرية نيوز انه "القبض على 3 متهمين وفقا مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وتمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 4 متهمين وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع.

كما تمكنت مفارز شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على 3 متهمين بسرقة دراجة نارية اثناء قيامهم بتفصيخها.

وقالت الشرطة العراقية، انه "بعد ورود معلومات عن حالة سرقة دراجة نارية في إحدى مناطق مدينة العمارة، باشرت مفارز ودوريات شرطة النجدة بجمع المعلومات والتعرف على هوية 3 متهمين بالسرقة، حيث القت القبض عليهم.